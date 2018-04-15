Али Габр
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
10 янв. 1989 (32) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Вест Бромвич
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Бернли
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Бромвич
1
Бернли
2
был в запасе