Азиз Бухаддуз
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Санкт-Паули
Гражданство
Марокко
Дата рождения
30 марта 1987 (34) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Санкт-Паули
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала