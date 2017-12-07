Жоэль Киассумбуа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 апр. 1992 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Стяуа
1 : 2
Лугано
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Лугано
2
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Виктория
4 : 1
Лугано
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Лугано
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Лугано
3 : 2
Виктория
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лугано
3
Виктория
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Лугано
1 : 2
Стяуа
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
1
Стяуа
2
был в запасе