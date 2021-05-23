Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Роберт Левандовски
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Исмаэль Беннасер
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Торино
0 : 7
Милан
41'
41'
41'
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
38'
38'
38'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
50'
50'
50'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 11 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
54'
54'
54'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 6 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур