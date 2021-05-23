Исмаэль Беннасер
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Милан
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
41'
41'
41'
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
38'
38'
38'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
50'
50'
50'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 11 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Верона
54'
54'
54'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 6 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур