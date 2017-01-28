Джоэл Тэйлор
№49
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Рочдейл
0 : 4
Хаддерсфилд Таун
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рочдейл
0
Хаддерсфилд Таун
4
был в запасе