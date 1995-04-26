Алехандро Мосо
№32
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 апр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
Жирона
3 : 0
Леганес
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Жирона
3
Леганес
0
был в запасе