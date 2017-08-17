Пикети (Джасси Силва)
№77
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 22:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маритиму
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд