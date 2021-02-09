Сирил Баяла
№31
Нападающий
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Команда
Ланс
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
24 мая 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
Лион
5 : 1
Аяччо
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион
5
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала