Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Роберт Левандовски
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Эндрю Элефтериу
№42
Защитник
Подписаться
Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1997 (23) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Уотфорд
0 : 5
Манчестер Сити
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 39' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
5
минуты: 39' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
4
Уотфорд
3
был в запасе
12.05.2017
12 мая 2017
пт
21:45
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
12.05.2017
12 мая 2017
пт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Уотфорд
0
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Уотфорд
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
3
Уотфорд
0
был в запасе
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0
Ливерпуль
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
4
Уотфорд
0
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уотфорд
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
3
Уотфорд
1
был в запасе