Майкл Ледгер
№43
Защитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 18:00
Сандерленд
2 : 2
Ливерпуль
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
2
Ливерпуль
2
был в запасе