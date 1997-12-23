Чарли Роуэн
№38
Защитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
Уотфорд
1 : 4
Тоттенхэм
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уотфорд
1
Тоттенхэм
4
был в запасе