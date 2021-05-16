Станислав Магкеев
№34
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 марта 1999 (22) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 18' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 18' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
26'
26'
26'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
11'
11'
11'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
10'
10'
10'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
84'
84'
84'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
67'
67'
67'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур