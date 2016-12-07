Руй Педру
№59
Нападающий
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
Порту
5 : 0
Лестер Сити
07.12.2016 07 дек. 2016 ср 22:45
минуты: 78' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Порту
5
Лестер Сити
0
минуты: 78' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур