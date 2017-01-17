Майкл Филлипс
№45
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Болтон
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
2
Болтон
1
был в запасе