Стефано Греко
№77
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 февр. 1999 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Милан
0
был в запасе