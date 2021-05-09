Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Суперлига
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Суперлига
Материалы
Новости
Футбол
Новости
Материалы
Матчи
Харри Уилсон
Александр Селихов
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Алан Дзагоев
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Карим Бензема
Россия
Нидерланды
Франция
Косово
Кения
Китай
Бельгия
Ирландия
Германия
Албания
Чехия
Зенит
Спартак
Тамбов
Локомотив
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Уфа
Ливерпуль
Манчестер Сити
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
Харри Уилсон
Александр Селихов
РПЛ
Лига чемпионов
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Зенит
АПЛ
Евро-2020
Спартак
Лионель Месси
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Дарио Поведа
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
Хетафе
-:-
Эйбар
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
-
Эйбар
-
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
Уэска
0 : 2
Хетафе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0
Хетафе
2
был в запасе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
был в запасе