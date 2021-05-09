Дарио Поведа
№19
Нападающий
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 15:00
Хетафе
-:-
Эйбар
09.05.2021 09 мая 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
-
Эйбар
-
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 15:00
Уэска
0 : 2
Хетафе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0
Хетафе
2
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
был в запасе