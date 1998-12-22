Джош Майя
№27
Нападающий
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
минуты: 54' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
минуты: 54' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
59'
59'
59'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
59'
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Фулхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Сити
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
48', 65'
48', 65'
48', 65'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
48', 65'
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур