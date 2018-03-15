Хуан Морено
№39
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2018 15 марта 2018 чт 19:00
Локомотив
1 : 5
Атлетико
15.03.2018 15 марта 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Локомотив
1
Атлетико
5
был в запасе