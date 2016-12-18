Иу Ранера
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
был в запасе