Альваро Молина
№27
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
Леганес
1 : 1
Эйбар
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1
Эйбар
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лас-Пальмас
1 : 1
Леганес
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1
Леганес
1
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
0
Вильярреал
0
был в запасе