Диего Фаччоли
№58
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Кьево
2
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Ювентус
4 : 0
Дженоа
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4
Дженоа
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Лацио
2
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Дженоа
0
был в запасе