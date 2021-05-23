Пьетро Пеллегри
№19
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 марта 2001 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ланс
0 : 0
Монако
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0
Монако
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
76'
76'
76'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 60' - 89'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
минуты: 60' - 89' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
90'
90'
90'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
90'
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
4
Монако
1
был в запасе