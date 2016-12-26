Алекс Пайк
№66
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 февр. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
Суонси
1 : 4
Вест Хэм
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Суонси
1
Вест Хэм
4
был в запасе