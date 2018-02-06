Ноор Хьюсин
№43
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
Суонси
8 : 1
Ноттс Каунти
35'
35'
35'
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
35'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
8
Ноттс Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Ноттс Каунти
1 : 1
Суонси
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттс Каунти
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала