Тайлер Дентон
№23
Защитник
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Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 сент. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Мидлсбро
5 : 0
Питерборо Юнайтед
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
5
Питерборо Юнайтед
0
был в запасе