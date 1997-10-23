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Хамза Мендиль
№3
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Марокко
Дата рождения
21 окт. 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
60'
60'
60'
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Штутгарт
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
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