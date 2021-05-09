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Джеймс Леа Силики
№33
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 июня 1996 (24) года
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Ренн
0 : 2
Ланс
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
0
Ланс
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 10 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур