Гарри Бургойн
№31
Вратарь
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1996 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Суонси
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0
Суонси
0
был в запасе