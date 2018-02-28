Стивен Хамфрис
№31
Нападающий
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 сент. 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
Тоттенхэм
6 : 1
Рочдейл
31'
31'
31'
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
31'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Тоттенхэм
6
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
Рочдейл
2 : 2
Тоттенхэм
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Рочдейл
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала