Лемуйя Гудиаби
№45
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
Метц
0 : 3
Лион
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Лион
3
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Метц
0
был в запасе