Зеду Юссуф
№51
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
66'
66'
66'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
81'
81'
81'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
81'
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе