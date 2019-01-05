Эллиот Эмблтон
№40
Полузащитник
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 апр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Гримсби Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
1
Гримсби Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала