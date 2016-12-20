Лапо Каррадори
№71
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе