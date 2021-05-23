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Коронавирус
Наомити Уэда
№27
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Япония
Дата рождения
24 окт. 1994 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Ним
2 : 5
Лион
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
был в запасе