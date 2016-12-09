Паоло Сабак
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
10 февр. 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2016 09 дек. 2016 пт 14:30
Сассуоло
0 : 2
Генк
09.12.2016 09 дек. 2016 пт 14:30
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Сассуоло
0
Генк
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур