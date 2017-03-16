Кристоф Янссенс
№32
Защитник
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 марта 1998 (23) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Генк
1 : 1
Гент
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Генк
1
Гент
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Гент
2 : 5
Генк
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Генк
5
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
был в запасе