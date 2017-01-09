Иван Маркес
№33
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июня 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
38'
38'
38'
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3
Валенсия
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
73'
73'
73'
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
39'
39'
39'
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур