Фил Нойман
№26
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 июля 1997 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
был в запасе