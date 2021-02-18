Аксель Бакайоко
№7
Нападающий
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 янв. 1998 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Црвена Звезда
2 : 2
Милан
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
2
Милан
2
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала