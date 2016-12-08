Бенжамен Оланьйе
№47
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Андерлехт
2 : 3
Сент-Этьен
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Сент-Этьен
3
был в запасе