Абылайхан Дуйсен
№47
Вратарь
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
3 июня 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Астана
0
был в запасе