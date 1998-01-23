Филиппо Франки
№51
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Астра
0 : 0
Рома
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астра
0
Рома
0
был в запасе