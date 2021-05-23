Константинос Цимикас
№21
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 мая 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
4
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
был в запасе