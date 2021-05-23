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Константинос Цимикас
№21
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 мая 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига с
суперкубок англии
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
был в запасе
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
4
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:30
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
был в запасе
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