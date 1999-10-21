Пьермарко Д'Анджело
№18
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 окт. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе