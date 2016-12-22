Франческо Меле
№19
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе