Франческо Форте
№81
Защитник
Подписаться
Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 нояб. 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 20:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Аталанта
3
Пескара
0
был в запасе