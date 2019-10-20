Вашку Оливейра
№15
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 мая 2000 (21) год
Рост
187
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Парма
5 : 1
Дженоа
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
5
Дженоа
1
был в запасе