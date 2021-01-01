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Коронавирус
Пирло ушел из «Ювентуса»
Илья Брюхов
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
1 янв. 1998 (23) года