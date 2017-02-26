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Оскар Вальей
№30
Вратарь
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 марта 1994 (27) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
Спортинг
1 : 1
Сельта
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1
Сельта
1
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
15:00
Спортинг
1 : 4
Атлетико
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1
Атлетико
4
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:15
Реал
2 : 1
Спортинг
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Спортинг
1
был в запасе