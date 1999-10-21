Бенджамин Вудберн
№58
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
15 окт. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021 13 мая 2021 чт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
4
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
был в запасе